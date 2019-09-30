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      Председатель комитета по вопросам финансов Гетманцев был помощником Сивковича, – расследование

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      Данил Гетманцев
      Данил Гетманцев / 5.ua

      Автору скандального законопроекта 1210, председателю парламентского комитета по вопросам финансов Данилу Гетманцеву не позволили в 2017 году занять должность судьи Кассационного админсуда.

      Данный факт выяснил член Общественного Совета добродетели Роман Маселко.

      Так, Общественный совет добродетели выявила ряд фактов, которые не позволили ему в 2017 году претендовать на должность судьи Кассационного админсуда. В праве на свершение правосудия ему отказала и Высшая квалификационная комиссия судей.

      Во время конкурса Общественный совет добродетели анализировал информацию в отношении него и мы обнаружили детали, которые заставили сделать отрицательное заключение. Мы выяснили, что он имел тесные отношения, был помощником нардепа Сивковича, который имеет сомнительную и неоднозначную репутацию, это и позволило нам говорить о возможной его политической зависимости, или причастности к тем событиям, которые имели место в 13 году,
      – отметил Роман Маселко.

      Также, представители Общественного совета добродетели установили его причастность к компании, на которую по решению СНБО были наложены санкции по подозрению в финансировании терроризма. По словам проверяющих, сам господин Гетманцев по каждому из пунктов пытался дать толкование.

      Несмотря на это в 2019 году Данила Гетманцева избрано народным депутатом, впоследствии он предложил законопроект, против которого выступают ряд промышленников, экономистов и международных экспертов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Расследования
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