Председатель Тернопольской ОГА уйдет в отставку

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с должности после инаугурации нового президента — Владимира Зеленского.

Председатель Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку / Фото из открытых источников

Источник: 24 канал

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