Председатель Тернопольской ОГА уйдет в отставку
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с должности после инаугурации нового президента — Владимира Зеленского.
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Источник: 24 канал
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