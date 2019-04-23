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      Председатель Тернопольской ОГА уйдет в отставку

      29 Читати новину українською
      Председатель Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку
      Председатель Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку / Фото из открытых источников

      Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с должности после инаугурации нового президента — Владимира Зеленского.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Тернополь Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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