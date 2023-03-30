Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что ООН никак не реагирует на преступления России в Украине: массовые убийства, изнасилование, насилие над детьми и так далее.

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"ООН – это та площадка, бюрократия которой сознательно получает огромные гранты от таких тоталитарных стран, как Россия. Россия в свое время осознала, что ООН, как и любой другой международный институт, является оптимальной лоббистской инфраструктурной организацией, которая будет иметь пропагандистские смыслы" , – заметил он.

Россия возглавит Совет Безопасности ООН

Михаил Подоляк отметил, что в апреле Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что страна-агрессорка в 1991 году незаконно стала членом ООН, неоднократно нарушала международное право, а сейчас оказывает геноцид украинского народа.

Эта страна будет председательствовать в Совбезе ООН с правом вето. Осталось только, чтобы они сказали: "Мы должны за это время получить мандат на право убивать украинцев". И попытаться проголосовать за это в ООН. Вы понимаете абсурдность того, что сегодня происходит в мире?

– возмутился он.

Подоляк о действиях ООН: смотрите видео

Заявление ООН относительно УПЦ МП

ООН в своем отчете относительно ситуации с правами человека в Украине отметила, что обыски украинских силовиков в зданиях УПЦ МП носили "дискриминационный характер". Организация "выразила обеспокоенность" на этот счет.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что не следует обращать внимание на такие заявления ООН. Весь демократический мир, в который входит Украина, четко понимает фиктивность этих отчетов.

"Все, что делает Украина – это защищает свое пространство, в том числе и религиозное, избавляясь от влияния УПЦ МП. Действия УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры говорят о том, что это часть "русского мира", которая хочет влиять внутренне на ситуацию в Украине и от которой нужно обязательно избавиться", – добавил Подоляк.

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