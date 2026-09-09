Это происходит заранее: в ГПСУ объяснили, как работают пункты пропуска в случае угрозы

Россия стала активнее проводить атаки дронами по приграничной инфраструктуре. За последнее время враг нанес удары по 5 пунктам пропуска в Одесской области.

Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, россияне провели атаку на 4 пункта пропуска на границе с Молдовой и 1 – на границе с Румынией.

Пограничники отслеживают ситуацию в воздухе

Как подчеркнул Демченко, учитывая продолжающийся воздушный террор со стороны России, пограничники постоянно отслеживают ситуацию с воздушными целями. Если определенные дроны движутся в сторону пункта пропуска, то там заранее приостанавливают пропускные операции и помогают людям эвакуироваться.

Это происходит не в тот момент, когда дрон может нанести удар. Все меры принимаются заранее.

Смена пограничного наряда, находящаяся в пункте пропуска, делает все возможное, чтобы рассеять людей и вывести их за пределы пункта пропуска. Как правило, атака происходит именно по пограничной инфраструктуре,

– сказал Демченко.

Демченко рассказал, как работают пункты пропуска во время воздушных тревог: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в ночь на 9 сентября Россия нанесла удар дронами по пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. В результате удара были уничтожены несколько автобусов, легковых автомобилей и грузовиков. Кроме того, к сожалению, известно о жертвах.