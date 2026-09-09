Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, росіяни атакували 4 пункти пропуску на кордоні з Молдовою, 1 – на кордоні з Румунією.

Прикордонники відстежують ситуацію в повітрі

Як наголосив Демченко, зважаючи на тривалий повітряний терор з боку Росії, прикордонники постійно моніторять ситуацію з повітряними цілями. Якщо певні дрони рухаються в бік пункту пропуску, то там заздалегідь призупиняють пропускні операції та допомагають людям евакуюватися.

Це відбувається не в момент, коли дрон може вдарити. Все здійснюють завчасно.

Зміна прикордонного наряду, яка перебуває в пункті пропуску, робить усе можливе, щоб розосередити людей та вивести їх за межі пункту пропуску. Як правило, атака відбувається саме по прикордонній інфраструктурі,

– сказав Демченко.

Демченко розповів, як працюють пункти пропуску під час повітряних тривог: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 9 вересня Росія вдарила дронами по пункту пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару були знищені кілька автобусів, легкові автомобілі та вантажівки. Також, на жаль, відомо про жертв.