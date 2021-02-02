Официальная представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на возмущение западных стран относительно заключения Алексея Навального. По мнению Захаровой, все заявления мировых лидеров – ангажированы.

Источник: ТАСС

Более того, по мнению представительницы министерства иностранных дел, такие требования означают отрыв от реальности.

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До этого была аналогичная реакция от наших немецких коллег, от представителей западных министерств иностранных дел. Они все, как под копирку написаны. Это или полный отрыв от реальности и непонимание того, о чем, собственно говоря, сегодня шла речь в суде, или, что ближе к делу, это такая политическая ангажированность,

– уверена Захарова.

Как отреагировали на приговор Навальному на Западе

Замену условного на реальный срок оппозиционеру Навальному остро раскритиковали западные страны и институты. В частности, с немедленным требованием освободить Навального обратился президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Великобритании и Германии.

В Совете Европы отметили, что этим решением Россия подорвала целостность европейской системы защиты прав человека.

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