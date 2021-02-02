Они все, как под копирку написаны, – Захарова о призывах Запада освободить Навального
Официальная представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на возмущение западных стран относительно заключения Алексея Навального. По мнению Захаровой, все заявления мировых лидеров – ангажированы.
Источник: ТАСС
Более того, по мнению представительницы министерства иностранных дел, такие требования означают отрыв от реальности.
Важно Сторонники Навального вышли на протесты в России: их начал задерживать ОМОН
До этого была аналогичная реакция от наших немецких коллег, от представителей западных министерств иностранных дел. Они все, как под копирку написаны. Это или полный отрыв от реальности и непонимание того, о чем, собственно говоря, сегодня шла речь в суде, или, что ближе к делу, это такая политическая ангажированность,
– уверена Захарова.
Как отреагировали на приговор Навальному на Западе
Замену условного на реальный срок оппозиционеру Навальному остро раскритиковали западные страны и институты. В частности, с немедленным требованием освободить Навального обратился президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Великобритании и Германии.
В Совете Европы отметили, что этим решением Россия подорвала целостность европейской системы защиты прав человека.
Коротко о приговоре Алексею Навальному
- 2 февраля суд вынес решение по делу "Ив Роше", подозреваемым в котором является Алексей Навальный.
- Условный приговор оппозиционеру заменили реальным – 3,5 года заключения.
- Поскольку Навальный некоторое время находился под домашним арестом, ему придется отбыть в колонии около 2 лет 8 месяцев.
- Сам оппозиционер назвал заказчиком этого процесса Владимира Путина.
Поделиться новостью