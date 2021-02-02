Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на обурення західних країн щодо ув'язнення Олексія Навального. На думку Захарової, усі заяви світових лідерів – заангажовані.

Джерело: ТАСС

Ба більше, на думку представниці міністерства закордонних справ, такі вимоги означають відрив від реальності.

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До цього була аналогічна реакція від наших німецьких колег, від представників західних міністерств закордонних справ. Вони всі, як під копірку написані. Це або повний відрив від реальності і нерозуміння того, про що, власне кажучи, сьогодні йшла мова в суді, або, що ближче до справи, це така політична заангажованість,

– впевнена Захарова.

Як відреагували на вирок Навальному на Заході

Заміну умовного на реальний термін опозиціонеру Навальному гостро розкритикували західні країни та інституції. Зокрема, з негайною вимогою звільнити Навального звернувся президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен, а також очільники МЗС Великої Британії та Німеччини.

У Раді Європи зазначили, що цим рішенням Росія підірвала цілісність європейської системи захисту прав людини.

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