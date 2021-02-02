Вони всі, як під копірку написані, – Захарова про заклики Заходу звільнити Навального
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на обурення західних країн щодо ув'язнення Олексія Навального. На думку Захарової, усі заяви світових лідерів – заангажовані.
Джерело: ТАСС
Ба більше, на думку представниці міністерства закордонних справ, такі вимоги означають відрив від реальності.
До цього була аналогічна реакція від наших німецьких колег, від представників західних міністерств закордонних справ. Вони всі, як під копірку написані. Це або повний відрив від реальності і нерозуміння того, про що, власне кажучи, сьогодні йшла мова в суді, або, що ближче до справи, це така політична заангажованість,
– впевнена Захарова.
Як відреагували на вирок Навальному на Заході
Заміну умовного на реальний термін опозиціонеру Навальному гостро розкритикували західні країни та інституції. Зокрема, з негайною вимогою звільнити Навального звернувся президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен, а також очільники МЗС Великої Британії та Німеччини.
У Раді Європи зазначили, що цим рішенням Росія підірвала цілісність європейської системи захисту прав людини.
Коротко про вирок Олексію Навальному
- 2 лютого суд виніс рішення щодо справи "Ів Роше", підозрюваним у якій є Олексій Навальний.
- Умовний вирок опозиціонерові замінили на реальний – 3,5 роки ув'язнення.
- Оскільки Навальний певний час перебував під домашнім арештом, то йому доведеться відбути у колонії близько 2 років 8 місяців.
- Сам опозиціонер назвав замовником цього процесу Володимира Путіна.
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