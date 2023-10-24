СМИ Германии предполагают, что находящийся в Брюсселе руководитель представительства России при Европейском союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом под дипломатическим прикрытием. Он занимает эту должность с прошлого года.

Смотрите также "Приоритет для Украины": Зеленский рассказал о выполнении требований Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Раньше его не подозревали в шпионаже

В 2010-2014 годах он работал в российском посольстве в Берлине, тогда его не подозревали в качестве возможного шпиона.

В то же время бельгийские структуры безопасности подозревают, что Логвинов работает на СВР – Службу внешней разведки России.

Кроме того, в Бельгии не исключают, что другие российские сотрудники представительства могут работать против интересов Евросоюза. Детали не разглашают.

Подозрения против Логвинова появились еще в прошлом году. Тогда Логвинов еще не являлся фактическим главой представительства. Парламент начал расследование возможных связей между Логвиновым и сотрудниками Еврокомиссии. Там опровергли какие-либо контакты.

Вице-президент Европарламента Мартин Гойсик выразил удивление, что Логвинова до сих пор не выслали.

Если бельгийские структуры безопасности действительно рекомендовали выслать его, мне очень интересно, почему EEAS не сделала этого,

– заявил чиновник.

Россия годами создавала агентуру в Брюсселе