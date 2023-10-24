СМИ Германии предполагают, что находящийся в Брюсселе руководитель представительства России при Европейском союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом под дипломатическим прикрытием. Он занимает эту должность с прошлого года.
Смотрите также "Приоритет для Украины": Зеленский рассказал о выполнении требований Еврокомиссии по вступлению в ЕС
Раньше его не подозревали в шпионаже
В 2010-2014 годах он работал в российском посольстве в Берлине, тогда его не подозревали в качестве возможного шпиона.
В то же время бельгийские структуры безопасности подозревают, что Логвинов работает на СВР – Службу внешней разведки России.
Кроме того, в Бельгии не исключают, что другие российские сотрудники представительства могут работать против интересов Евросоюза. Детали не разглашают.
Подозрения против Логвинова появились еще в прошлом году. Тогда Логвинов еще не являлся фактическим главой представительства. Парламент начал расследование возможных связей между Логвиновым и сотрудниками Еврокомиссии. Там опровергли какие-либо контакты.
Вице-президент Европарламента Мартин Гойсик выразил удивление, что Логвинова до сих пор не выслали.
Если бельгийские структуры безопасности действительно рекомендовали выслать его, мне очень интересно, почему EEAS не сделала этого,
– заявил чиновник.
Россия годами создавала агентуру в Брюсселе
- Не секрет, что у стен Брюсселя есть уши, а в заведениях в европейском квартале не рекомендуется обсуждать секретные темы. Главные здания ЕС и НАТО имеют собственную систему безопасности, которая предотвращает проникновение шпионов.
- Однако ответственность за охоту на шпионов возлагается на Службу государственной безопасности Бельгии и военных коллег из Службы всеобщей разведки и безопасности. В прошлом году, после начала полномасштабного вторжения России, именно эта служба разведки VSSE разоблачила 21 русского шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием. Правоохранители Бельгии называют операцию по депортации агентов Кремля одним из самых важных за последние десятилетия.
- По данным главы британской разведки MI5 Кена Маккаллума, с начала полномасштабного вторжения в целом из Европы депортировали более 400 шпионов, работавших под прикрытием дипломатических задач.