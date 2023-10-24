ЗМІ Німеччини припускають, що керівник представництва Росії при Європейському союзі Кіріл Логвінов, який перебуває у Брюсселі, ймовірно, є шпигуном під дипломатичним прикриттям. Він обіймає цю посаду з минулого року.

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Раніше його не підозрювали у шпигунстві

У 2010-2014 роках він працював у російському посольстві у Берліні, тоді його не підозрювали як можливого шпигуна.

Водночас бельгійські безпекові структури підозрюють, що Логвінов працює на СВР – Службу зовнішньої розвідки Росії.

Крім цього, у Бельгії не виключають, що інші російські співробітники представництва можуть працювати проти інтересів Євросоюзу. Деталей не розголошують.

Підозри проти Логвінова з’явилися ще минулого року. Тоді Логвінов ще не був фактичним очільником представництва. Парламент почав розслідування можливих зв’язків між Логвіновим і співробітниками Єврокомісії. Там заперечили будь-які контакти.

Віцепрезидент Європарламенту Мартін Гойсік висловив подив, що Логвінова досі не вислали.

Якщо бельгійські безпекові структури справді рекомендували вислати його, мені дуже цікаво, чому EEAS не зробила цього,

– заявив посадовець.

Росія роками створювала агентуру у Брюсселі