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      Представитель России открыто вступился за Медведчука на заседании Совбеза ООН

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      Посол России в ООН вспомнил о "преследовании Медведчука" в Украине
      Посол России в ООН вспомнил о "преследовании Медведчука" в Украине / Фото из открытых источников

      Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя возмутился из-за открытого уголовного производства против лидера пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

      Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по случаю четвертой годовщины со дня подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

      Так, представитель России утверждает, что примером "невыполнения Киевом минских договоренностей" является открытое Генпрокуратурой Уголовное производство против одного из лидеров украинской оппозиции Виктора Медведчука".

      Причина такого преследования – его призыв к прописанным в минском комплексе мер прямого диалога Киева с Донбассом и предоставления региону особого статуса в составе Украины,
      – заявил Небензя.

      Отметим, что за Медведчука из-за уголовного производства "защищался" и экс-президент Украины Виктор Янукович. Во время своей пресс-конференции в Москве президент-беглец заявил, что отношение украинской власти к куму Путина недопустимо.

      В чем ГПУ обвиняет Медведчука?
      Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. Производство открыли за то, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости России Виктор Медведчук ООН ГПУ
      Источник: 24 Каналк
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