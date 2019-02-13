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      Представник Росії відкрито заступився за Медведчука на засіданні Радбезу ООН

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      Посол Росії в ООН згадав про "переслідування Медведчука" в Україні
      Посол Росії в ООН згадав про "переслідування Медведчука" в Україні / Фото з відкритих джерел

      Постійний представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя обурився через відкрите кримінальне провадження проти лідера проросійської організації "Український вибір - право народу" та голови політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука.

      Про це він заявив на засіданні Радбезу ООН з нагоди четвертої річниці з дня підписання Комплексу заходів щодо виконання мінських угод.

      Так, представник Росії стверджує, що прикладом "невиконання Києвом мінських домовленостей" є відкрите Генпрокуратурою Кримінальне провадження проти "одного з лідерів української опозиції Віктора Медведчука".

      Причина такого переслідування – його заклик до прописаних в мінському комплексі заходів прямого діалогу Києва з Донбасом і надання регіону особливого статусу в складі України,
      – заявив Небензя.

      Зазначимо, що за Медведчука через кримінальне провадження "захищався" і екс-президент України Віктор Янукович. Під час своєї прес-конференції у Москві президент-втікач заявив, що ставлення української влади до кума Путіна є недопустимим.

      У чому ГПУ звинувачує Медведчука?Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

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      Теги: Новини Росії Новини політики Віктор Медведчук ООН ГПУ
      Джерело: 24 Каналк
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