Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме в четверг, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает 24 Канал.

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Премьер Британии Стармер сказал, что это должно быть соглашение, "которая будет крепкой".

И сегодня мы говорили о соглашении, о том, что это будет долговременная сделка, и, исходя из этого, наши команды теперь будут подробно говорить,

– добавил Стармер, ссылаясь на содержание его переговоров с Трампом.

Напомним, что Кир Стармер 27 февраля прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В отличие от визита Макрона американский лидер лично встретил британского премьера на входе в Белый дом. Подробности о встрече американского лидера и британского премьера, читайте в материале 24 Канала.