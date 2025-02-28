Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час спільної з Трампом пресконференції в Білому домі в четвер, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє 24 Канал.

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Премʼєр Британії Стармер сказав, що це має бути угода, "яка буде міцною".

І сьогодні ми говорили про угоду, про те, що це буде довготривала угода, і, виходячи з цього, наші команди тепер будуть детально говорити,

– додав Стармер, посилаючись на зміст його переговорів з Трампом.

Нагадаємо, що Кір Стармер 27 лютого прибув до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. На відмінну від візиту Макрона американський лідер особисто зустрів британського прем'єра на вході у Білий дім. Подробиці про зустріч американського лідера та британського прем'єра, читайте в матеріалі 24 Каналу.