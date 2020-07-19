Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео избирательной кампании. Впоследствии его заблокировали и удалили из-за нарушения авторских прав.

В видео использовалась музыка группы Linkin Park. Впоследствии оно исчезло с канала президента в Twitter, передает The Telegraph.

Интересно Трамп мешал поиску лекарств против коронавируса – ученые

Трамп ретвитнул видео от директора социальных медиа Белого дома Дана Скавино. Жалоба на сообщение поступила от компании Machine Shop Entertainment. Это управляющая компания, принадлежащая рок-группе Linkin Park, согласно соцсети LinkedIn.

Мы реагируем на жалобы в отношении авторских прав, которые нам прислали владельцы авторских прав или их уполномоченные представители,

– сообщил представитель Twitter.

Реакция Белого дома

Белый дом пока никак не прокомментировал ситуацию и не ответил на информационные запросы.

К слову, компания из социальных медиа несколько раз отключала или комментировала твиты президента из-за жалобы на авторские права или нарушение политики, в частности из-за насилия.

Что говорит Linkin Park?

Группа в своем аккаунте написала, что не одобряет Трампа, а также не позволяет ему использовать любую их музыку.