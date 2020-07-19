Представители Linkin Park пожаловались на сообщение Трампа в Twitter, видео заблокировали
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео избирательной кампании. Впоследствии его заблокировали и удалили из-за нарушения авторских прав.
В видео использовалась музыка группы Linkin Park. Впоследствии оно исчезло с канала президента в Twitter, передает The Telegraph.
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Трамп ретвитнул видео от директора социальных медиа Белого дома Дана Скавино. Жалоба на сообщение поступила от компании Machine Shop Entertainment. Это управляющая компания, принадлежащая рок-группе Linkin Park, согласно соцсети LinkedIn.
Мы реагируем на жалобы в отношении авторских прав, которые нам прислали владельцы авторских прав или их уполномоченные представители,
– сообщил представитель Twitter.
Реакция Белого дома
Белый дом пока никак не прокомментировал ситуацию и не ответил на информационные запросы.
Что говорит Linkin Park?
Группа в своем аккаунте написала, что не одобряет Трампа, а также не позволяет ему использовать любую их музыку.