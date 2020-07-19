Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter відео виборчої кампанії. Згодом його заблокували та видалили через порушення авторських прав.

У відео використовувалась музика групи Linkin Park. Згодом воно зникло з каналу президента в Twitter, передає The Telegraph.

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Трамп ретвітнув відео від директора соціальних медіа Білого дому Дана Скавіно. Скарга на допис надійшла від компанії Machine Shop Entertainment. Це керуюча компанія, що належить рок-групі Linkin Park, згідно із соцмережею LinkedIn.

Ми реагуємо на чинні скарги щодо авторських прав, які нам надіслали власники авторських прав або їхні уповноважені представники,

– повідомив представник Twitter.

Реакція Білого дому

Білий дім поки ніяк не прокоментував ситуацію та не відповів на інформаційні запити.

До слова, компанія із соціальних медіа кілька разів відключала чи коментувала твіти президента через скарги на авторські права або порушення політики, зокрема через насильство

Що каже Linkin Park?

Група у своєму акаунті написали, що не схвалює Трампа, а також не дозволяє йому використовувати будь-яку їхню музику.