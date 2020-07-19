Представники Linkin Park поскаржилися на допис Трампа у Twitter, відео заблокували
Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter відео виборчої кампанії. Згодом його заблокували та видалили через порушення авторських прав.
У відео використовувалась музика групи Linkin Park. Згодом воно зникло з каналу президента в Twitter, передає The Telegraph.
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Трамп ретвітнув відео від директора соціальних медіа Білого дому Дана Скавіно. Скарга на допис надійшла від компанії Machine Shop Entertainment. Це керуюча компанія, що належить рок-групі Linkin Park, згідно із соцмережею LinkedIn.
Ми реагуємо на чинні скарги щодо авторських прав, які нам надіслали власники авторських прав або їхні уповноважені представники,
– повідомив представник Twitter.
Реакція Білого дому
Білий дім поки ніяк не прокоментував ситуацію та не відповів на інформаційні запити.
Що каже Linkin Park?
Група у своєму акаунті написали, що не схвалює Трампа, а також не дозволяє йому використовувати будь-яку їхню музику.