Представители НАТО говорят, что российская атака на Украину началась

24 февраля 2022 , 05:48
Читати новину українською

Источник:

CBS

Представители НАТО в ночь на 24 февраля заявили Reuters, что российская атака на Украину началась. Это произошло после того, как Владимир Путин объявил о "специальной военной операции".

Президент Джо Байден сообщил, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Соответствующее обращение опубликовали на сайте Белого дома.

Заметьте Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс

Байден подчеркнул: "молитвы всего мира сейчас с народом Украины".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Автор: Мар'яна Бекало