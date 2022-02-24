Представители НАТО говорят, что российская атака на Украину началась
24 февраля 2022 , 05:48Читати новину українською
Источник:CBS
Представители НАТО в ночь на 24 февраля заявили Reuters, что российская атака на Украину началась. Это произошло после того, как Владимир Путин объявил о "специальной военной операции".
Президент Джо Байден сообщил, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Соответствующее обращение опубликовали на сайте Белого дома.
Заметьте Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс
Байден подчеркнул: "молитвы всего мира сейчас с народом Украины".Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
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