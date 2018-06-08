Представителя ООН пустили к украинским военным в СИЗО оккупированного Донецка

Специального представителя ООН по противодействию пыткам Нильса Мельцера впустили в оккупированный Донецк, где в местном СИЗО ему удалось посетить пленных украинских военных.

Он общался с 4 заключенными в присутствии надзирателей-коллаборационистов.

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Об этой встрече Мельцер рассказал во время брифинга в Киеве в пятницу, информирует "Громадське".

Спецпредставитель ООН уточнил, что ему не удалось посетить заложников на территории оккупированных районов Луганской области.

Во время моего визита на территории, которые контролируются незаконными формированиями, я не смог посетить те места, которые хотел, в "ЛНР" я не смог вообще приватно пообщаться с удерживаемыми, и это было под давлением и угнетающим запугиванием,

– отметил Нильс Мельцер.

Представитель делегации ООН также пояснил, что пытался попасть в оккупированный Россией Крым. От Украины он получил разрешение без проблем, однако трудности возникли, когда пытался согласовать визит с оккупационными властями.

"Россия откликнулась тоже радостно, но сказала, что визит должен быть согласованным – как будто визит на национальную территорию России, поэтому я не смог посетить эту территорию",– отметил он.

Накануне СБУ удалось освободить из плена на территории оккупированных районов Луганщины студента из Винницы, который попал на неподконтрольную Украине территорию более год назад.