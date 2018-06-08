Представника ООН впустили до українських військових в СІЗО окупованого Донецька

Спеціального представника ООН з протидії катуванням Нільса Мельцера впустили в окупований Донецьк, де в місцевому СІЗО йому вдалось відвідати полонених українських військових.

Він спілкувався з 4 ув’язненими у присутності наглядачів-колаборантів.

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Про цю зустріч Мельцер розповів під час брифінгу у Києві у п’ятницю, інформує "Громадське".

Спецпредставник ООН уточнив, що йому не вдалось відвідати заручників на території окупованих районів Луганської області.

Під час мого візиту на території, які контролюються незаконними формуваннями, я не зміг відвідати ті місця, які хотів в "ЛНР" я не зміг взагалі приватно поспілкуватись з утримуваними, і це було під тиском і гнітючим залякуванням,

– зазначив Нільс Мельцер.

Представник делегації ООН також пояснив, що намагався потрапити в окупований Росією Крим. Від України він отримав дозвіл без проблем, проте труднощі виникли, коли намагався узгодити візит з окупаційною владою.

"Росія відгукнулася теж радо, але сказала, що візит має бути узгодженим – як нібито візит на національну територію Росії, тому я не зміг відвідати цю територію",– зазначив він.

Напередодні СБУ вдалось визволити із полону на території окупованих районів Луганщини студента з Вінниці, який потрапив на непідконтрольну Україні територію понад рік тому.