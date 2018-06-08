Прапор України перед носом у бойовиків патріоти вивісили в окупованому Донецьку

7 червня в окупованому бойовиками Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК "Шахтар" невідомі патріоти вивісили державний прапор України.

Відповідні фото у своєму Twitter оприлюднив екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один із лідерів ультрас футбольного клубу "Шахтар" Віталій Овчаренко.

Читайте також: Захарченка не буде: ЗМІ назвали наступного очільника окупованої Донеччини

За його словами, прапор висить за 200 метрів до готелю "Вікторія", де проживають проросійські окупанти, та за 500 метрів до "Донбас-Арени", яку минулоріч "націоналізувала" місцева терористична влада.

"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк – це Україна", – підкреслив активіст.

Сьогодні у Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК Шахтар,невідомі патріоти вивісили прапор України



До Готелю «Вікторія» (де живуть російські окупанти)-200 метрів



До «Донбас - Арени»-500 метрів!



Донеччани наголошують і Європі і світу і Росії: «Донецьк - це Україна» pic.twitter.com/7RUno5FwiF — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 7, 2018

Нагадаємо, на початку травня у небі над окупованою Горлівкою можна було побачити чималий український прапор, який зі Світлодарська запустили військові, школярі та місцеві жителі.