Прапор України перед носом у бойовиків патріоти вивісили в окупованому Донецьку
7 червня в окупованому бойовиками Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК "Шахтар" невідомі патріоти вивісили державний прапор України.
Відповідні фото у своєму Twitter оприлюднив екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один із лідерів ультрас футбольного клубу "Шахтар" Віталій Овчаренко.
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За його словами, прапор висить за 200 метрів до готелю "Вікторія", де проживають проросійські окупанти, та за 500 метрів до "Донбас-Арени", яку минулоріч "націоналізувала" місцева терористична влада.
"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк – це Україна", – підкреслив активіст.
Нагадаємо, на початку травня у небі над окупованою Горлівкою можна було побачити чималий український прапор, який зі Світлодарська запустили військові, школярі та місцеві жителі.