Флаг Украины перед носом у боевиков патриоты вывесили в оккупированном Донецке

7 июня в оккупированном боевиками Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер" неизвестные патриоты вывесили государственный флаг Украины.

Соответствующие фото в своем Twitter обнародовал экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас футбольного клуба "Шахтер" Виталий Овчаренко.

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По его словам, флаг висит за 200 метров до отеля "Виктория", где проживают пророссийские оккупанты, и за 500 метров до "Донбасс Арены", которую в прошлом году "национализировала" местная террористическая власть.

"Дончане отмечают и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина", – подчеркнул активист.

Сьогодні у Донецьку на перетині проспектів Миру та 75 ліття ФК Шахтар,невідомі патріоти вивісили прапор України



До Готелю «Вікторія» (де живуть російські окупанти)-200 метрів



До «Донбас - Арени»-500 метрів!



Донеччани наголошують і Європі і світу і Росії: «Донецьк - це Україна» pic.twitter.com/7RUno5FwiF — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) June 7, 2018

Напомним, в начале мая в небе над оккупированной Горловкой можно было увидеть большой украинский флаг, который со Светлодарска запустили военные, школьники и местные жители.