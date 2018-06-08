Флаг Украины перед носом у боевиков патриоты вывесили в оккупированном Донецке
7 июня в оккупированном боевиками Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер" неизвестные патриоты вывесили государственный флаг Украины.
Соответствующие фото в своем Twitter обнародовал экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас футбольного клуба "Шахтер" Виталий Овчаренко.
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По его словам, флаг висит за 200 метров до отеля "Виктория", где проживают пророссийские оккупанты, и за 500 метров до "Донбасс Арены", которую в прошлом году "национализировала" местная террористическая власть.
"Дончане отмечают и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина", – подчеркнул активист.
Напомним, в начале мая в небе над оккупированной Горловкой можно было увидеть большой украинский флаг, который со Светлодарска запустили военные, школьники и местные жители.