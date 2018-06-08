07:43
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 10°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Флаг Украины перед носом у боевиков патриоты вывесили в оккупированном Донецке

59 Читати новину українською
Неизвестные патриоты вывесили флаг Украины в оккупированном Донецке
Неизвестные патриоты вывесили флаг Украины в оккупированном Донецке / Виталий Овчаренко

7 июня в оккупированном боевиками Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер" неизвестные патриоты вывесили государственный флаг Украины.

Соответствующие фото в своем Twitter обнародовал экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас футбольного клуба "Шахтер" Виталий Овчаренко.

Читайте также: Захарченко не будет: СМИ назвали следующего главу оккупированной Донетчины

По его словам, флаг висит за 200 метров до отеля "Виктория", где проживают пророссийские оккупанты, и за 500 метров до "Донбасс Арены", которую в прошлом году "национализировала" местная террористическая власть.

"Дончане отмечают и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина", – подчеркнул активист.

Напомним, в начале мая в небе над оккупированной Горловкой можно было увидеть большой украинский флаг, который со Светлодарска запустили военные, школьники и местные жители.

Теги: Новости Донецка Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найголовніші антикорупційні новини тижня: НАБУ і Труханов, найбагатші прокурори
сегодня, 07:15 Найголовніші антикорупційні новини тижня: НАБУ і Труханов, найбагатші прокурори
Віталій Шабунін 15
Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка
7 июня, 22:17 Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка
237
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 июня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 5193
Не утонуть в мусоре: как в Украине организуют эффективную переработку упаковки
7 июня, 20:02 Не утонуть в мусоре: как в Украине организуют эффективную переработку упаковки
Яніна Ткачук 136
Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
7 июня, 19:02 Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
Катерина Петренко 1127
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук