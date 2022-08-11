Представитель Зеленского в Крыму заверила, что компромиссов по полуострову не будет

Тема Крыма должна звучать постоянно на всех площадках и ключевым является то, что Крым вообще вернулся в формат переговоров с россией. Раньше, россияне вообще не хотели об этом разговаривать, потому что это для них был закрытый вопрос.

Об этом 24 каналу рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Она также отметила, что нужно осознавать, что россия не пойдет на такие уступки или предложения.

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"Если бы россия уступила, то можно было бы говорить о полном проигрыше оккупантов, потому что тема Крыма – это личная тема путина", – отметила Ташева.

По ее словам, рейтинги путина перед выборами в 2014 году критически упали, поэтому из-за "собирания русских земель", хотя Крым никогда не был русским – он смог себе на оккупации полуострова поднять рейтинг.

Тамила Ташева постоянный представитель президента Украины в АР Крым Важно говорить, что мы о Крыме не забываем, и когда эксперты или представители других государств начинают говорить о компромиссах – мы сразу их отвергаем. Никаких компромиссов относительно территориальной целостности нашего государства, не может быть и никогда не будет.

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