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Представления Луценко о снятии неприкосновенности с "оппоблоковцев" исчезнут, – политолог

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Представление Луценко – часть давления на депутатов?
Представление Луценко – часть давления на депутатов? / Фото из открытых источников

С нардепами-фигурантами коррупционных дел среди чиновников ничего не будет. Как появились представления ГПУ в парламенте о снятии с них неприкосновенности, так они и исчезнут. Это часть президентской избирательной кампании.

Об этом 24 канала рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Как считает политолог, вполне вероятно, что кто-то в ГПУ научился на ровном месте зарабатывать деньги. Или новых друзей. В частности, депутаты от "Оппоблока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, по которым ГПУ внесла представление на снятие с них неприкосновенности, должны знать, когда день рождения у жены, детей Юрия Луценко, куда генпрокурор хотел бы поехать на отдых.

Война вокруг выборов президента требует жертв. Так что о каких судебных приговорах идет речь? Возможно, передача дела в суд – это стимуляция избирателей Вилкула и Колесникова. Луценко, прежде всего, политтехнолог, а потом уже мастер разговорного жанра, блестящий уникальный генпрокурор. Несмотря на честное лицо Луценко, мы понимаем, что он ненавидит деньги. Хотя все предыдущие генпрокурора были богатыми людьми,
– отмечает Виктор Небоженко.

В частности, по мнению эксперта, Вилкул и Колесников – это конкретные округа, где они имеют колоссальное влияние.

"Порошенко никак не решится, на кого сделать ставку на выборах: на Вадима Рабиновича или Юрия Бойко с Сергеем Левочкиным. Кроме них, в "Оппоблоке" еще Вилкул и др. Они не в восторге от ужаса второго срока Порошенко. И все представления ГПУ о снятии неприкосновенности – способ их тренировать – "Оппоблок" и экс-регионалов. Чтобы потом они были мягче и более восприимчивы к безумной идеи Порошенко стать снова президентом. И им придется это делать, чтобы эти представления исчезли", – считает Виктор Небоженко.

Напомним, 25 мая гепрокурор Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Парламент до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

Как известно, в 2019 году состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, проведенным Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года, среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысок. Относительно наибольшую поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей. Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4%, Юрий Бойко – 8,4% и Петр Порошенко – 7,6%. У Олега Ляшко – 7,4%.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Александр Вилкул Юрий Луценко
Источник: 24 канал
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