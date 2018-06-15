19:57
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

У нас кандидаты не просто зависимы от олигархов, на самом деле все сложнее, –политолог о выборах

40 Читати новину українською
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко / Радио Свобода

Украинской политике и ее игрокам свойственно то, что в их рейтинги вкладывает деньги большой бизнес. Это сложный процесс. Но существуют инструменты, которые могут отбить желание бизнесменов лезть в политику.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала заявил политолог Владимир Фесенко.

Читайте также: Депутат Верховной Рады задекларировал в России землю и 5 квартир

"В США нет такой зависимости кандидатов в президенты от олигархов, как у нас. Но я не согласен с тезисом, что в Украине кандидаты зависимы от олигархов. На самом деле, все сложнее. Начиная с 2000-х годов, очень часто проявляется такой феномен – олигархи, да и вообще большой бизнес начинает вкладывать в рейтинги кандидата. То есть сначала рейтинг кандидата, а затем в него инвестируют. Это как акции, растущие – в них тоже инвестируют", – отметил эксперт.

Однако подчеркнул, что вложение денег в политическую кампанию кого-то из кандидатов на 100% обеспечит спонсору ряд преференций в будущем.

Но не всегда срабатывает зависимость от денег. Я прекрасно помню разговор с одним из бизнесменов, который спонсировал кампанию Виктора Ющенко. Тогда молодые, но серьезные бизнесмены ставили на Ющенко. Так он мне сказал: "Мы прекрасно понимаем, что после выборов Виктор Андреевич может нам сказать, мол, всем спасибо, но я никому ничего не должен". Отчасти, это сработало. Кстати, Петр Поршенко надеялся тогда, что получит должность премьер-министра, но ее получила Юлия Тимошенко и так далее,
– рассказал Фесенко.

По его словам, бизнес может отказаться быть частью политических игр, если более активно проверять его "на честность".

То есть ситуация более сложная. Для нашей политики – то выборы президента, то выборы парламентские, то выборы местные – характерна зависимость от больших денег. И это разорвать не так просто. Для этого нужен целый комплекс мер. И если его будут задействовать, например проверку электронной декларации, то у многих бизнесменов пропадет желание лезть в политику,
– убежден политолог.

Видео выпуска программы "Pro новости" за 15 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук