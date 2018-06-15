У нас кандидаты не просто зависимы от олигархов, на самом деле все сложнее, –политолог о выборах

Украинской политике и ее игрокам свойственно то, что в их рейтинги вкладывает деньги большой бизнес. Это сложный процесс. Но существуют инструменты, которые могут отбить желание бизнесменов лезть в политику.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала заявил политолог Владимир Фесенко.

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"В США нет такой зависимости кандидатов в президенты от олигархов, как у нас. Но я не согласен с тезисом, что в Украине кандидаты зависимы от олигархов. На самом деле, все сложнее. Начиная с 2000-х годов, очень часто проявляется такой феномен – олигархи, да и вообще большой бизнес начинает вкладывать в рейтинги кандидата. То есть сначала рейтинг кандидата, а затем в него инвестируют. Это как акции, растущие – в них тоже инвестируют", – отметил эксперт.

Однако подчеркнул, что вложение денег в политическую кампанию кого-то из кандидатов на 100% обеспечит спонсору ряд преференций в будущем.

Но не всегда срабатывает зависимость от денег. Я прекрасно помню разговор с одним из бизнесменов, который спонсировал кампанию Виктора Ющенко. Тогда молодые, но серьезные бизнесмены ставили на Ющенко. Так он мне сказал: "Мы прекрасно понимаем, что после выборов Виктор Андреевич может нам сказать, мол, всем спасибо, но я никому ничего не должен". Отчасти, это сработало. Кстати, Петр Поршенко надеялся тогда, что получит должность премьер-министра, но ее получила Юлия Тимошенко и так далее,

– рассказал Фесенко.

По его словам, бизнес может отказаться быть частью политических игр, если более активно проверять его "на честность".

То есть ситуация более сложная. Для нашей политики – то выборы президента, то выборы парламентские, то выборы местные – характерна зависимость от больших денег. И это разорвать не так просто. Для этого нужен целый комплекс мер. И если его будут задействовать, например проверку электронной декларации, то у многих бизнесменов пропадет желание лезть в политику,

– убежден политолог.

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