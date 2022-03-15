Представьте, что в 4 утра вы с детьми слышите взрывы, удары по Оттаве – Зеленский властям Канады

Владимир Зеленский выступил 15 марта перед парламентом Канады. Он попросил местные власти представить, что чувствовали украинцы, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Украинский президент объяснил канадским парламентариям, что хочет, чтобы собравшиеся поняли чувства всех украинцев утром 24 февраля и в течение всех 20 дней полномасштабной войны России, сообщает 24 канал.

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Зеленский призвал канадцев представить, что война идет у них

Представьте, что в четыре утра каждый из вас слышит страшные взрывы. Джастин, представь, что ты слышишь. И слышат твои дети. Слышны ракетные удары по аэропорту Оттавы. По десяткам других городов по всей территории вашей прекрасной страны,

– сказал президент Украины.

Дальше он попросил Трюдо представить, что его дети обнимают его и спрашивают, что случилось. В то время он как глава государства уже получает первые отчеты о том, какие объекты в государстве разбиты ракетами России. И уже известно о погибших.

"Представьте, что вы ищете слова, чтобы объяснить это детям. Объяснить им, что началась масштабная война. Война, о которой вы знаете, что она – на уничтожение вашего государства", – продолжил украинский лидер.

Зеленский также призвал подумать, чтобы было бы, если бы колонны вражеской военной техники массово заходили и на территорию Канады, блокировали города. А дальше били по жилым кварталам, уничтожали школы, детские садики, массово убивали людей, в том числе и детей.

Президент Украины привел еще много теоретических разрушений, к которым в Канаде могло бы привести действия кого-то похожего на российских захватчиков.

В заключение Зеленский подытожил, что Украина нуждается сейчас в большей помощи, чем санкции, ведь от этого зависит будущее всего народа. Глава государства призвал Канаду помочь с закрытием неба над Украиной.

Зеленский выступил перед канадским парламентом: смотрите видео