В Православной церкви уточнили, что Епифаний получил положительный результат теста на коронавирус в субботу, 15 января.
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Из-за болезни митрополит вынужден отправиться на самоизоляцию. Он будет находиться на амбулаторном лечении. По меньшей мере, в течение следующей недели он не будет совершать богослужений и не будет принимать посетителей. Как чувствует себя Епифаний и какие у него симптомы – в церкви не уточнили.
Просим духовенство и верных возносить молитвы о скором выздоровлении предстоятеля Православной Церкви Украины,
– говорится в сообщении. Митрополит – вакцинированный Предстоятель ПЦУ – привитот коронавируса. Он прошёл полный курс вакцинации еще в 2021 году. Это увеличивает шансы на то, что течение заболевания у него будет легким. Ранее Эпифаний призвал украинцев присоединяться к вакцинационной кампании. Только так удастся постепенно одолеть пандемию. Ранее COVID-19 заболел Варфоломей
В конце декабря положительный тест на коронавирус получил 81-летний
вселенский патриарх Варфоломей. Поэтому он был вынужден пропустить рождественские богослужения. Впрочем, болезнь патриарх перенес легко. Ведь как и Эпифаний, прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
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