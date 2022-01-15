В Православной церкви уточнили, что Епифаний получил положительный результат теста на коронавирус в субботу, 15 января.

Интересно С Богом даже в телефоне: ПЦУ запустила мобильное приложение с молитвами и чатом со священником

Эпифаний идет на самоизоляцию

Из-за болезни митрополит вынужден отправиться на самоизоляцию. Он будет находиться на амбулаторном лечении. По меньшей мере, в течение следующей недели он не будет совершать богослужений и не будет принимать посетителей. Как чувствует себя Епифаний и какие у него симптомы – в церкви не уточнили.