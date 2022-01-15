У Православній церкві уточнили, що Епіфаній отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Це сталося у суботу, 15 січня.
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Епіфаній іде на самоізоляцію
Через хворобу митрополит змушений відправитися на самоізоляцію. Він перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Щонайменше упродовж наступного тижня він не буде звершувати богослужінь й не прийматиме відвідувачів. Як почувається Епіфаній та які у нього симптоми – у церкві не уточнили.
Просимо духовенство та вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної Церкви України,
– мовиться у повідомленні.
Митрополит – вакцинований
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