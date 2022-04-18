Предупрежден – значит, вооружен: какие враки враг продвигал в СМИ на прошлой неделе
18 апреля 2022 , 06:15Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Война России против Украины идет на всех фронтах. Пока враг наносит удары по мирным жителям, российская пропаганда пытается получить преимущество в информационном поле.
Российские пропагандисты на прошлой неделе активно распространяли дезинформацию и фейки. Враг стремится посеять панику и выставить себя жертвой заговора.
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Фейки российских пропагандистов
Наиболее активно россияне продвигали месседжи о том, что Украина проигрывает войну, Украина является инструментом в руках Запада для борьбы с Россией. Кроме того, оккупанты пытаются выставить себя жертвой и заявляют о ведении против них информационной атаки.
Российские пропагандисты заявляют следующее:
- "Спецоперация" идет по плану, все задания выполняются, идет подготовка ко второму этапу. У Украины нет шансов, а оккупанты оберегают мирное население. Здесь ложь врага прослеживается в каждом заявлении.
- Россия сражается против НАТО, а не против Украины. Украина с помощью оружия НАТО истощает Россию. Только россияне могут поверить в то, что война против НАТО для них продолжалась бы так долго.
- Весь мир во главе с США объединился против России и ведет информационную кампанию, чтобы оправдать санкции и нанести удар российской экономике. Также пропагандисты возмущены обвинениями в зверствах и заявляют, что преступления совершают ВСУ. Осознание того, что весь мир в отличие от России живет не в эре телевизора и четко фиксирует все доказательства, как и любые логические мыслительные процессы, для россиян просто за пределами возможностей.
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