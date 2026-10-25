Зеленский рассказал, возобновили ли США предупреждения об ударах российскими баллистическими ракетами

Глава Украины отметил, что в отношениях с Вашингтоном по-прежнему наблюдается дефицит средств ПВО. Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН.

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Что сказал Зеленский?

Президент рассказал, что США возобновили предупреждения о российских запусках баллистических ракет. По словам Зеленского, из трех проблемных вопросов в отношениях с США украинской стороне удалось полностью решить два. Речь идет о полноценном обмене разведданными о запусках российских баллистических ракет и стабильной работе спутниковой связи.

Также он сообщил, что во время утренней проверки в субботу спутниковая связь Starlink и Starshield работала при скорости движения 420 километров в час. До этого для украинских военных действовало ограничение в 100 миль в час, что соответствует примерно 161 километру в час.

В то же время ключевым нерешенным вопросом для украинской обороны остается дефицит систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

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Президент пояснил, что поставки ракет для систем "Патриот" продвигаются слишком медленно из-за постоянных изменений согласованных графиков и объемов. Даже другие страны, готовые передать свои ракеты Украине, сталкиваются с задержками. Поставки требуют письменного согласования со стороны США, принятие которого затягивается, подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 19 октября российские войска запустили две волны баллистических ракет по Киеву. Тогда пресс-секретарь ПС Юрий Игнат отметил, что Украина получила от США разведывательные данные о баллистических запусках – лишь один раз. После этого Вашингтон еще несколько раз не сообщал украинскому руководству о российских обстрелах.