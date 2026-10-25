Зеленський розповів, чи США відновили попередження про удари російською балістикою

Український очільник зазначив, що у відносинах із Вашингтоном залишається дефіцит ППО. Про це глава держави розповів у інтерв'ю ТСН.

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Що сказав Зеленський?

Президент розповів, що США відновили попередження про російські пуски балістичних ракет. За словами Зеленського, із трьох проблемних питань у відносинах зі США українській стороні вдалося повністю вирішити два. Йдеться про повноцінний обмін розвідданими щодо запусків російської балістики та стабільну роботу супутникового зв'язку.

Також він повідомив, що під час ранкової перевірки у суботу супутниковий зв'язок Starlink та Starshield працював на швидкості руху 420 кілометрів на годину. До цього для українських військових діяло обмеження у 100 миль на годину, що дорівнює приблизно 161 кілометр на годину.

Водночас ключовим нерозв'язаним питанням для української оборони залишається дефіцит систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.

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Президент пояснив, що постачання ракет до систем Patriot просувається надто повільно через постійні зміни погоджених графіків та обсягів. Навіть інші країни, які готові передати свої ракети Україні, зіштовхуються із затримками. Постачання вимагає письмового погодження від США, ухвалення якого затягується, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 жовтня російські війська запускали дві хвилі балістичних ракет по Києву. Тоді речник ПС Юрій Ігнат зазначав, що Україна отримала від США розвіддані про пуски балістики лише раз. Після того Вашингтон ще кілька разів не повідомляв українське керівництво про російські обстріли.