Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил в эфире телемарафона, добавив, что противник применил ракеты "Искандер-М" и С-400 в 23:00 и в три часа ночи. Точный тип вооружения специалисты пока определяют.

Почему не было предупреждения

По словам Игната, во время первого удара информация от партнеров не поступила по определенным причинам, и это уже не первый подобный случай. Однако перед второй атакой в три часа ночи необходимые данные уже были.

У нас есть и собственные источники, которые сообщают о пусках,

– сказал Игнат.

Он добавил, что радиолокационное поле отслеживается в пределах возможного, а об угрозе сообщали по официальным каналам Воздушных сил.

Далее все происходит быстро, но даже 10–20 секунд в такой ситуации – это очень много,

– подытожил пресс-секретарь.

Ракеты вылетают из приграничных областей России, и сигнал сначала передается от партнеров в оперативный пункт.

Из-за нехватки времени алгоритм оповещения может срабатывать с опозданием, когда у людей остаются считанные минуты на переход в укрытие.

Всего в ночь на 19 октября Россия выпустила по Украине баллистические ракеты, крылатые ракеты и 269 дронов.В Киевской области в результате массированной атаки В Ирпене пропали без вести трое человек, еще шестеро получили травмы.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, аналогичная ситуация произошла 13 октября, когда Россия нанесла ракетный удар по Киеву без предупреждения о запусках от партнеров. Тогда в Воздушных силах также объясняли, что сбои в системе оповещения случались и раньше, поэтому специалисты работают над их устранением.