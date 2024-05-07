ТЦК предупреждают об уголовной ответственности: за что светит 8 лет тюрьмы
Источник:Хмельницкий ТЦК
Хмельницкий областной ТЦК напомнил о запрете распространять информацию о деятельности работников военкомата. Там напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность.
Речь идет о статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Граждане, которые распространяют запрещенную информацию, рискуют оказаться за решеткой.
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Предупреждение от ТЦК
В ТЦК отметили, что в соцсетях или мессенджерах запрещено распространять данные о местах пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК во время выполнения ими мероприятий оповещения.
Там объяснили, что это приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на службу, а также подрывает авторитет ВСУ в обществе. Кроме этого, за распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность.
Выражаются во вмешательстве в эту деятельность, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращения или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями, принятия тактических или стратегических решений руководством, или личным составом указанных подразделений для осложнения или предотвращения осуществления законной деятельности ВСУ и другими военными формированиями или существенном снижении ее эффективности,
– пишут в ТЦК.
Гражданину, который нарушил закон, грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Штрафы для уклонистов
- Согласно новому закону о мобилизации уже с мая уже с мая вырастут штрафы за уклонение от военной службы.
- Сейчас штраф за игнорирование требования пойти в ТЦК и обновить свои данные составляет от 1700 до 5200 гривен. Однако уже с 18 мая, когда вступит в силу закон, сумма возрастет уже до 17 – 25 тысяч гривен за первое правонарушение. Для должностных/юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.
- Если лицо проигнорировало повестку впервые, то его будут штрафовать. Если и после этого военнообязанный не появился в ТЦК, то структура направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его админзадержание. Если этого сделать не удалось – военкомат направляет "требование".
- Если проигнорировать этот документ, то ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека как на уклониста.