Предварительно это были фосфорные боеприпасы, – Маляр о вероятной химатаке в Мариуполе

Информацию о применении химического оружия в Мариуполе все еще проверяют. По состоянию на утро 12 марта ее еще официально не подтвердили.

В настоящее время есть предположение, что россияне применили фосфорные боеприпасы. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

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Официальная и окончательная информация будет позже,

– подчеркнула чиновница.

В то же время она отметила, что риск применения химического оружия действительно существует и достаточно высок.

Отметим, что российские оккупанты применили химическое оружие в блокадном Мариуполе сообщили в полку "Азов". Несколькими часами ранее российские СМИ уже писали о том, что в городе могут использовать опасное оружие, чтобы прогнать украинских защитников с завода "Азовсталь" и захватить его.

Что делать в случае химической атаки / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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