Предварительно, Россия применила северокорейскую ракету, – Зеленский об ударе по Киеву

В Киеве еще продолжается разбор завалов после террористического удара России. Предварительно, агрессор атаковал баллистической ракетой производства Северной Кореи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали,

– заявил президент.

Зеленский отметил, если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна.