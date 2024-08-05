Трамп показал себя настоящего: какова его стратегия противостояния с Харрис

Камала Харрис стала официальным представителем на предстоящих выборах от демократической партии. Ее оппонентом является Дональд Трамп, который негативно отзывался о ее личности.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что кандидат от республиканцев играл роль политика, который якобы сможет объединить всех американцев. Однако, после Джо Байдена, его конкурентом стала Камала Харрис, что значительно усложнило ведение предвыборной кампании Трампу. Он публично начал оскорблять ее.

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"Трамп показал себя настоящего, без политтехнологической обертки", – отметил политолог.

Кандидатура Трампа

По словам Алексея Буряченко, в команде кандидата от республиканцев не могут до конца трансформировать свою кампанию.

Трамп не понимает, как она будет разворачиваться и начинает переходить на личности и оскорбления. Камала Харрис открыла его настоящего. Политтехнологам демократов и республиканцев надо думать, что с этим делать,

– сказал он.

Предвыборная кампания в США

Политолог отметил, что предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки очень сложная и динамичная. Команды обоих кандидатов постоянно трансформируют свои политические стратегии.

Он подчеркнул, что Украине сейчас очень важно оставаться нейтральной к Харрис и Трампу, ведь неизвестно, кто победит на выборах в США.

Слишком активная поддержка или не поддержка одного из кандидатов может навредить нашему государству. Нужно вести конструктивный диалог с демократической и республиканской партиями, ведь Украине необходимо дальнобойное оружие для атак по территории России,

– отметил Буряченко.

Стоит добавить, что Дональд Трамп согласился провести дебаты с Камалой Харрис. Вероятно, они состоятся 4 сентября 2024 года на телеканале Fox News.