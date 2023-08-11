Предыдущее руководство БЭБ уволено, – нардеп Железняк

Предыдущее руководство Бюро экономической безопасности уволили. До этого и временный исполняющий обязанности председателя, и ключевой заместитель находились то в отпуске, то на больничном.

Об этом сообщили источники нардепа Ярослава Железняка. Еще раньше он предполагал подобные изменения.

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Предыдущее руководство БЭБ уволили

Железняк 11 августа сообщил об увольнении предыдущего руководства Бюро экономической безопасности.

Да, несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено. И.о. (временный исполняющий обязанности – 24 Канал) Пащук Андрей,

– написал нардеп.

По его словам, смена произошла без конкурса.

"Это уже 6-е изменение руководства ГФС, которая стало БЭБ, за последние 3 года", – подытожил Железняк.

До этого они находились в отпуске

Редакция 24 Канала пытается связаться с БЭБ, чтобы подтвердить эту информацию.

Накануне Железняк рассказал, что больше месяца назад в ВСК заметили странную картину – вместо временного исполняющего обязанности председателя БЭБ ответ начал подписывать другой заместитель.

"Поинтересовались куда делись другие и получили такой ответ: 17 апреля 2023 года первый заместитель директора Бюро экономической безопасности Федоров Э.В. только приступил к выполнению полномочий директора, а ровно через 3 месяца ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск", – написал нардеп.

По состоянию на 31 июля 2023 г. он так и не явился на работу после отпуска, уйдя на больничный. Железняк спрогнозировал, что впоследствии Федоров, вероятно, напишет заявление об уходе.

"Похожая история, "отпуск – лечение – ….", и у его первого заместителя Гагача Виталия Анатольевича. А ответы сейчас подписывает Пащук Андрей Викторович. С 05.07.2023 занимает должность заместителя Директора БЭБ и с момента отпуска Федорова, подписывает документы, как в .о. по настоящее время", – отметил парламентарий.

Он подытожил, что на КМУ пока официально никаких кадровых решений не принимали, но, по всей вероятности, все к этому идет.

Напомним, что Кабинет министров только 11 апреля уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый его заместитель Эдуард Федоров.