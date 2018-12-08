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      Преемница Меркель будет жестче ее во внешней политике, - Портников

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель / Politeka.net

      Новоизбранная глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер в вопросах внешней политики может быть жестче своей предшественницы на этом посту канцлера Германии Ангелы Меркель.

      Такое мнение в Telegram высказал политический обозреватель Виталий Портников.

      24 канал сообщал, что место Ангелы Меркель как лидера партии "Христианско-демократический союз" заняла 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауер. Эксперты считают, что вектор с новой руководительницей не изменится и Крамп-Карренбауер продолжит политику Меркель на новой должности.

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      В некоторых внешнеполитических вопросах Аннегрет Крамп-Карренбауер может быть даже жестче и радикальнее Меркель: так, канцлер вряд ли бы так решительно высказалась за возможность запрета прохождения российских судов через проливы после Керченского кризиса, как это сделала Аннегрет,
      – отметил Портников.

      Он также заверил, что победа Крамп-Карренбауер на выборах главы "ХДС" "гарантирует стабильность переходного периода в Германии" и преемственность политического курса Меркель.

      "Крамп-Карренбауер считают поклонницей этого курса, Ангела Меркель активно боролась за ее избрание на высший пост в партии", – отметил политический обозреватель.

      Он подчеркнул, что Меркель и Крамп-Карренбауер "придется проявить немало усилий, чтобы сохранить стабильность и преемственность, которую связывают с результатом смены партийного руководства".

      "Не стоит не замечать, что почти половина делегатов съезда "ХДС" проголосовала за Фридриха Мерца, который давно ушел из большой политики в бизнес, что считается альтернативой не просто Меркель как личности, но самому курсу Меркель. Мерц – живое олицетворение старого доброго немецкого консерватизма, особого внимания к интересам крупного бизнеса и, как следствие – осторожность в отношениях с Москвой", – написал Портников

      .

      Что такое "Христианско-демократический союз"?
      Немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места из 622 в Бундестаге и 34 мест из 99 выделенных для Германии в Европарламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".

      Теги: Новости политики Европа Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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