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      Жизнь после Меркель: кто возглавил Христианско-демократический союз

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      Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала преемником Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала преемником Меркель / dpa

      Место Ангелы Меркель как лидера партии "Христианско-демократический союз", заняла 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

      На съезде ХДС за нее проголосовали 517 депутатов из 999, передает "Русская служба BBC".

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      Таким образом она обошла соперника Меркель Фридриха Мерца.

      В 2018-м Крамп-Карренбауэр была главой аппарата Христианско-демократического союза. Также она была премьер-министром немецкой земли Саарланд.

      Эксперты считают, что вектор ХДС с новой руководительницей не изменится и Крамп-Карренбауэр продолжит политику Ангелы Меркель на новой должности.

      Что такое ХДС? Христианско-демократический союз Германии – немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места из 622 в Бундестаге и 34 мест из 99 выделенных для Германии в Европейском парламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".

      Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель недавно возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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