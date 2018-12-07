Жизнь после Меркель: кто возглавил Христианско-демократический союз

Место Ангелы Меркель как лидера партии "Христианско-демократический союз", заняла 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

На съезде ХДС за нее проголосовали 517 депутатов из 999, передает "Русская служба BBC".

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Таким образом она обошла соперника Меркель Фридриха Мерца.

В 2018-м Крамп-Карренбауэр была главой аппарата Христианско-демократического союза. Также она была премьер-министром немецкой земли Саарланд.

Эксперты считают, что вектор ХДС с новой руководительницей не изменится и Крамп-Карренбауэр продолжит политику Ангелы Меркель на новой должности.

Что такое ХДС? Христианско-демократический союз Германии – немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места из 622 в Бундестаге и 34 мест из 99 выделенных для Германии в Европейском парламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель недавно возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.