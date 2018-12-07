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      Життя після Меркель: хто очолив Християнсько-демократичний союз

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер стала наступницею Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауер стала наступницею Меркель / dpa

      Місце Ангели Меркель, як лідерки партії "Християнсько-демократичний союз", посіла 56-річна Аннегрет Крамп-Карренбауер.

      На з'їзді ХДС за неї проголосували 517 депутатів з 999, передає "Російська служба BBC".

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      Таким чином вона обійшла суперника Меркель Фрідріха Мерца.

      У 2018-ому Крамп-Карренбауер була главою апарату Християнсько-демократичного союзу. Також вона була прем'єр-міністеркою німецької землі Саарланд.

      Експерти вважають, що вектор ХДС з новою очільницею не зміниться і Крамп-Карренбауер продовжить політику Ангели Меркель на новій посаді. 

      Що таке ХДС?Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

      Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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