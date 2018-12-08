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      Наступниця Меркель буде жорсткішою за неї у зовнішній політиці, – Портніков

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      Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель
      Аннегрет Крамп-Карренбауер та Ангела Меркель / Politeka.net

      Новообрана очільниця німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер у питаннях зовнішньої політики може бути жорсткішою від своєї попередниці на цій посаді, канцлера Німеччини Ангели Меркель.

      Таку думку в Telegram висловив політичний оглядач Віталій Портніков.

      24 канал повідомляв, що місце Ангели Меркель як лідерки партії "Християнсько-демократичний союз" посіла 56-річна Аннегрет Крамп-Карренбауер. Експерти вважають, що вектор з новою очільницею не зміниться і Крамп-Карренбауер продовжить політику Меркель на новій посаді.

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      У деяких зовнішньополітичних питаннях Аннегрет Крамп-Карренбауер може бути навіть жорсткішою і радикальнішою за Меркель: так, канцлер навряд чи б так рішуче висловилася за можливість заборони проходження російських суден через протоки після Керченської кризи, як це зробила Аннегрет,
      – зауважив Портніков.

      Він також запевнив, що перемога Крамп-Карренбауер на виборах глави "ХДС" "гарантує стабільність перехідного періоду в Німеччині" і спадкоємність політичного курсу Меркель.

      "Крамп-Карренбауер вважають прихильницею цього курсу, Ангела Меркель активно боролася за її обрання на вищий пост у партії", – зазначив політичний оглядач.

      Він наголосив, що Меркель і Крамп-Карренбауер "доведеться проявити чимало зусиль, щоб зберегти стабільність і спадкоємність, яку пов'язують з результатом зміни партійного керівництва".

      "Не варто не помічати, що майже половина делегатів з'їзду "ХДС" проголосувала за Фрідріха Мерца, який давно пішов з великої політики в бізнес, що вважається альтернативою не просто Меркель як особистості, але самому курсу Меркель. Мерц – живе уособлення старого доброго німецького консерватизму, особливої уваги до інтересів великого бізнесу і, як наслідок – обережності у відносинах з Москвою", – написав Портніков.

      Що таке "Християнсько-демократичний союз"? Німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європарламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

      Теги: Новини політики Європа Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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