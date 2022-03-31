Прекращение боевых действий, саммит стран и вывод войск, – Арахамия объяснил алгоритм мира

Давид Арахамия заявил, что для подписания мирного договора в первую очередь необходимо полностью прекратить боевые действия. По его словам, это условие является фундаментальным.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что никто не будет ничего парафировать или визировать, если на территории Украины будет применяться оружие. Об этом он сообщил в интервью журналисту Василию Голованову.

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Затем следует большой саммит международных партнеров. А перед этим – полный отвод войск. Или после парафирования на саммите должен быть полный отвод войск. На позиции, где они находились до 23 февраля. И потом уже временное применение договора,

– сказал Давид Арахамия.

Народный депутат Верховной Рады пояснил, что "поскольку другие страны должны ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это нужно какое-то время".

Нейтральный статус – большая процедура

"Самое главное, что мы говорим, что для того чтобы перейти сейчас в полный нейтральный статус, нужно менять Конституцию. Мы как политики не хотим брать на себя этот выбор, поскольку выбор должен сделать украинский народ путем общенационального всеукраинского референдума", – отметил глава фракции. "Слуга народа".

Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны выехали из Украины, должны вернуться домой. Это должен быть осознанный выбор граждан, а не политиков,

– добавил он.

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