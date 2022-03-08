Прекращение боевых действий, вывод вооруженных сил из Украины, – Кулеба о переговорах с Лавровым

Украина прилагает максимум усилий для того, чтобы завершить войну в государстве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящую встречу с Сергеем Лавровым.

Дипломат отметил, что говорить нужно, ведь идет война, которую необходимо остановить. Однако это не имеет ничего общего с тем, чтобы сдаваться.

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Кулеба о встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Украины сообщил, что уже есть готовое решение о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил с территории Украины.

Кулеба также добавил, что стоит послушать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Послушаем, что скажет господин Лавров. Дадим ему достойный ответ,

– добавил украинский дипломат.

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