Прекращение боевых действий, вывод вооруженных сил из Украины, – Кулеба о переговорах с Лавровым
Источник:РБК-Украина
Украина прилагает максимум усилий для того, чтобы завершить войну в государстве. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящую встречу с Сергеем Лавровым.
Дипломат отметил, что говорить нужно, ведь идет война, которую необходимо остановить. Однако это не имеет ничего общего с тем, чтобы сдаваться.
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Кулеба о встрече с Лавровым
Министр иностранных дел Украины сообщил, что уже есть готовое решение о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил с территории Украины.
Кулеба также добавил, что стоит послушать министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Послушаем, что скажет господин Лавров. Дадим ему достойный ответ,
– добавил украинский дипломат.
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