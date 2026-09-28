"Я не верю": "Мадяр" оценил перспективы завершения войны в ближайшее время

Война не закончится даже в том случае, если будет достигнуто соглашение о приостановке боевых действий. Учитывая ситуацию на поле боя, перспектив для завершения конфликта нет.

Такое мнение высказал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" в интервью The Telegraph. Он уточнил, что как военный оценивает ситуацию прежде всего с точки зрения ресурсов и возможностей сторон.

Как приблизить окончание войны?

По словам "Мадяра", Россия в настоящее время имеет преимущество в ресурсах, тогда как мобилизационные возможности Украины ограничены.

Учитывая это, Бровди определил для себя три основные задачи.

Первая – сохранение личного состава. Вторая – наращивание огневого поражения на тактическом уровне, куда Россия сейчас будет направлять увеличенное количество новой живой силы, прежде всего для уничтожения украинских военных.

В то же время, по его словам, о больших танковых или других механизированных штурмах сейчас фактически не идет речи.

Третья задача – сохранить возможность для воздушных средств проникать вглубь территории агрессора. Мадяр пояснил, что для эффективных дальних ударов должны работать средства, обеспечивающие возможность их прохода.

Он пояснил, что все эти меры должны помочь Украине укрепить свои позиции с помощью оружия и подготовить более сильную позицию для будущих переговоров.

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Напомним, что в Кремле неоднократно отвергали идею прекращения боевых действий на время переговоров. По данным Института изучения войны, Владимир Путин хочет заставить Украину капитулировать до конца зимы. Для этого Россия готовит серию дальнобойных ударов по критической инфраструктуре.