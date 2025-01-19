ХАМАС только потрепан, – журналист из Израиля указал на позитив и недостатки заключенного соглашения

Израиль и ХАМАС 16 января официально подписали соглашение, которое предусматривает освобождение заложников и прекращение огня. Однако для Израиля есть много негативных моментов. Многие цели не достигнуты, поэтому назвать победой это нельзя.

В то же время палестинские боевики остались при своих требованиях, их не удалось сломать. Это 24 Каналу объяснил израильский журналист Эмиль Шлеймович.

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Израиль не достиг всех целей

Эмиль Шлеймович отметил, что хорошо, что есть хотя бы такое соглашение, однако оно плохое. Ведь освобождаются пока только 33 человека. Это как тела, так и живые заложники. Также не расписан весь процесс освобождения. Сейчас отпустят женщин, которые не служили в армии, потом – женщин, которые были захвачены в плен 7 октября, детей, людей пожилого возраста и так далее. Но там останутся молодые военнослужащие. В частности, примерно 20 живых. Известно, что с мая – августа Израиль не смог нигде продавить ХАМАС.

Плохо, что тянули так долго. В течение этого времени гибли наши солдаты. 6 заложников были расстреляны бандитами, когда в их районе, когда их скрывали, начали проводить какую-то военную операцию. Еще двое погибли в результате израильских ударов. Потому что разведка не всегда могла знать, где они. Хотя осуществлялись все усилия, чтобы это выяснять,

– сказал он.

Люди погибли за то время, когда власть пыталась достичь чего-то более выгодного для Израиля. Удалось достичь кое-чего. Будет возвращение беженцев с юга Сектора Газы на север. В списке из 33 имен будут сначала возвращать живых, а уже под конец – тела.

Израиль ставил в этой войне определенные цели. В частности, уничтожить ХАМАС как военно-политическую силу, лишить власти в Газе и военных возможностей. Этого достичь не удалось.

"Израиль декларировал цель освободить заложников с помощью сильного военного давления. Заложники не освобождены таким образом. Были какие-то операции, где одного, двух, трех удавалось вытащить. Были и случаи, когда погибали люди. Тоже не реализовано. Что будет с 65 именами, которые оставлены на второй этап – никто не знает. В общем победой в войне нельзя назвать, когда цели не достигнуты", – подчеркнул журналист.

По оценкам Израиля, было ликвидировано 17 тысяч террористов. Если здесь говорится только о ХАМАС, то это примерно 60% личного состава палестинских боевиков. Однако они постоянно проводят рекрутинг и набрали людей в количестве, которое сопоставимо с потерями.

То есть нет достигнутых целей войны. ХАМАС как стоял на своем, так в результате этого соглашения и требует этого. Он требовал освобождения террористов. В заключении, Израиль выпускает террористов с кровью на руках. Примерно 200 человек выйдет на первом этапе, которые реально убивали, взрывали, планировали, которые были приговорены к пожизненному заключению,

– отметил Эмиль Шлеймович.

Кроме того, Израиль еще кого-то выпускает. Хотя сначала вообще говорилось об освобождении до 3 тысяч человек на первом этапе. Пока не освобождают террористов Нухбы. Это спецназ, который совершил вторжение в Израиль 7 октября.

ХАМАС настаивал и был не готов отступать от требований вернуть беженцев на север. Хотя возвращаться во многих случаях почти некуда. В Секторе Газа уничтожены дома, инфраструктура, дороги, территория абсолютно не пригодна для жизни.

Однако для террористов было очень важно добиться возвращения туда людей. Потому что это якобы противодействие планам аннексии северной части Газы, о которых открыто говорят представители наиболее правонационалистического крыла в нынешней коалиции премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

"То есть это вторая линия, которую ХАМАС отстаивал и отстоял. Они не отошли ни от чего в своих требованиях. Поэтому говорить о победе Израиля здесь точно не приходится. ХАМАС потрепан, но его не удалось сломать", – добавил израильский журналист.