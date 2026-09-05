Прекращение огня может сыграть на руку России: полковник запаса объяснил, в чем заключается опасность

Новый раунд дипломатических переговоров между США, Украиной и Россией вновь вынес на общественное обсуждение тему возможного прекращения огня. Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву, а затем Киев с новыми предложениями, в то время как Украина уже заявила о готовности воздержаться от авиаударов на время их визита и призвала Россию пойти на аналогичный шаг.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала предупредил, что само по себе прекращение огня еще не будет означать окончания войны. Если оно превратится в длительное замораживание фронта без решения вопроса об оккупированных территориях, Россия может использовать это время для восстановления сил и подготовки к новому этапу наступления.

Замораживание фронта может дать России время на восстановление

Разговоры о возможной скорой договоренности Свитан связывает с условиями, которые Москва уже пыталась продвигать ранее. Для Украины опасность возникает тогда, когда прекращение боевых действий означает фактический отказ от дальнейшей борьбы за оккупированные территории без гарантий того, что Россия не воспользуется паузой для нового удара.

Радость в таком случае может быть только в Москве – от капитуляции Украины. Остановка боевых действий с отказом от вооруженной борьбы за оккупированные территории – это и есть капитуляция. Для украинцев здесь точно нет никакой радости,

– подчеркнул Свитан.

Подобный сценарий Украина уже пережила после Минских соглашений. Боевые действия тогда удалось частично заморозить, однако Россия получила время для накопления ресурсов, а впоследствии война перешла в гораздо более масштабную фазу.

Российская армия за это время восстановит силы, подтянет средства, получит финансирование, восстановит поврежденные нефтеперерабатывающие заводы и экономику. Они наберутся сил и снова пойдут вперед,

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Риск, по его оценке, заключается именно в оперативной паузе, которая не устраняет причин войны. Если Россия сохранит армию, оккупированные территории и возможность спокойно восстанавливать военный и экономический потенциал, новое прекращение огня может стать не завершением войны, а подготовительным этапом к ее продолжению.

Давление на Киев может усиливаться перед возможными договоренностями

После возможной оперативной паузы Россия будет пытаться не только восстановить собственные силы, но и добиться того, чтобы украинское общество восприняло замораживание войны как приемлемый результат. Особое значение в таком сценарии будет иметь позиция Киева, где любые договоренности об отказе от борьбы за оккупированные территории могут вызвать наибольшее сопротивление.

Если Киев не воспротивится капитуляции, тогда ее можно будет осуществить. А чтобы он не воспротивился, его нужно давить с воздуха, наносить удары по городу и убивать людей,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Последние российские удары по столице, в частности по району Владимирской, он рассматривает именно как элемент такого давления. Речь идет о попытке измотать людей настолько, чтобы прекращение боевых действий начало восприниматься как облегчение независимо от условий, на которых оно произойдет.

Нам пытаются преподнести как "большую радость" капитуляцию, потерю 20% нашей территории и отказ от вооруженной борьбы за миллионы украинцев, которые на этих территориях ждут освобождения,

– подчеркнул Свитан.

Наибольшую опасность он видит в том, что временное затишье может закрепить оккупацию без реального завершения войны. При таком сценарии Россия получит время на восстановление, а Украина рискует столкнуться с новой эскалацией уже после того, как противник пополнит ресурсы.

Свитан объяснил риск прекращения огня: смотрите видео