Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу застеріг, що саме по собі припинення вогню ще не означатиме завершення війни. Якщо воно перетвориться на тривале замороження фронту без вирішення питання окупованих територій, Росія може використати цей час для відновлення сил і підготовки до нового етапу наступу.

Замороження фронту може дати Росії час на відновлення

Розмови про можливу швидку домовленість Світан пов'язує з умовами, які Москва вже намагалася просувати раніше. Для України небезпека виникає тоді, коли припинення бойових дій означає фактичну відмову від подальшої боротьби за окуповані території без гарантій, що Росія не використає паузу для нового удару.

Радість у такому випадку може бути тільки в Москві – від капітуляції України. Зупинка бойових дій із відмовою від збройної боротьби за окуповані території – це і є капітуляція. Для українців тут точно немає жодної радості,

– наголосив Світан.

Подібний сценарій Україна вже проходила після Мінських домовленостей. Бойові дії тоді вдалося частково заморозити, однак Росія отримала час для накопичення ресурсів, а згодом війна перейшла у значно масштабнішу фазу.

Російська армія за цей час відновить сили, підтягне засоби, отримає фінансування, відновить пошкоджені нафтопереробні заводи й економіку. Вони наберуться сил і знову підуть уперед,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Ризик, за його оцінкою, полягає саме в оперативній паузі, яка не усуває причин війни. Якщо Росія збереже армію, окуповані території та можливість спокійно відновлювати військовий і економічний потенціал, нове припинення вогню може стати не завершенням війни, а підготовчим етапом до її продовження.

Тиск на Київ може посилюватися перед можливими домовленостями

Після можливої оперативної паузи Росія намагатиметься не лише відновити власні сили, а й домогтися того, щоб українське суспільство сприйняло замороження війни як прийнятний результат. Особливе значення в такому сценарії матиме позиція Києва, де будь-які домовленості про відмову від боротьби за окуповані території можуть викликати найбільший спротив.

Якщо Київ не підніметься проти капітуляції, тоді її можна буде провести. А щоб він не піднявся, його треба тиснути з повітря, бити по місту й убивати людей,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Останні російські удари по столиці, зокрема по району Володимирської, він розглядає саме як елемент такого тиску. Йдеться про спробу виснажити людей настільки, щоб припинення бойових дій почало сприйматися як полегшення незалежно від умов, на яких воно відбудеться.

Нам намагаються подати як "велику радість" капітуляцію, втрату 20% нашої території та відмову від збройної боротьби за мільйони українців, які на цих територіях чекають на звільнення,

– наголосив Світан.

Найбільшу небезпеку він бачить у тому, що тимчасова тиша може закріпити окупацію без реального завершення війни. За такого сценарію Росія отримає час на відновлення, а Україна ризикуватиме зіткнутися з новою ескалацією вже після того, як противник поповнить ресурси.

Світан пояснив ризик припинення вогню: дивіться відео