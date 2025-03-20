"Прекращение огня от Путина": у Зеленского показали красноречивое фото из Кропивницкого

Россия продолжает циничные атаки по Украине. В частности, этой ночью агрессор атаковал Кропивницкий.

Руководитель Офиса Президента обнародовал фото последствий удара по городу и отметил, что "так выглядит прекращение огня от Путина". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в телеграмме.

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Враг цинично атаковал дронами Кропивницкий

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал последствия российской ночной атаки на Кропивницкий.

Кропивницкий. Так выглядит прекращение огня от Путина. Россия с большим удовольствием атакует гражданских людей,

– написал он.

Отметим, что этой ночью Кропивницкий подвергся самой массированной атаке дронов. Агрессор ударил 21 "Шахедом". Известно, что есть пострадавшие.

По состоянию на половину 9 утра 20 марта в результате атаки пострадали 10 человек, среди них – четверо детей. Известно, что 3 пострадавших госпитализировали, состояние одного оценивают как тяжелое. Руководитель областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что пострадавшего оперируют, ведь он получил 90% ожогов поверхности тела.

Отметим, что в Воздушных силах рассказали, что этой ночью враг атаковал Украину 171-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вследствие российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донецкая область.