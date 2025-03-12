Путин не сможет отказать Трампу, – в ЦПД объяснили, как США способны прижать Кремль

В Саудовской Аравии 11 марта прошли мирные переговоры между Украиной и США, где было достигнуто соглашение о 30-дневном прекращении огня. Теперь ожидается ответ на это решение со стороны России. Если она откажется, Дональду Трампу есть чем ответить.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, к каким действиям против России может прибегнуть президент США, если Владимир Путин откажется от перемирия. Также Трамп отметил 12 марта, что "уполномоченные люди" направляются в Россию, чтобы провести мирные переговоры о возможности прекращения огня.

Важно Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Путину установили срок

Коваленко объяснил, какие инструменты есть у США для того, чтобы повлиять на Путина в случае его отказа.

Так, Трамп сразу заявил, что у него может быть личный разговор с Путиным.

Это ставка на то, что Путин не сможет отказать Трампу, поскольку оскорбит президента США и получит мощный ответ. Поэтому и ставится такой предохранитель,

– отметил руководитель ЦПИ.

Также США смогут давить на Россию, используя санкции. Сенатор Линдси Грэм объявил, что планирует законопроект о новых санкциях против России. Эти ограничения будут действовать не только против самой России, но и стран, покупающих российские товары.

К слову. Республиканец Линдси Грэм предложил ввести новые санкции против России в отношении банковского сектора и энергетики. Грэм уверен, если россияне не пойдут на перемирие, США должны ввести против них "адские санкции".

Если полностью остановить экспорт российской нефти, то Россия не сможет финансировать войну. Однако США здесь должны работать совместно с Европой. В случае введения ограничений против нефтяного сектора России, европейские страны должны поддержать мощные санкции США,

– отметил он.

Параллельно с этим могут быть снижены цены на нефть – хотя бы до 40 долларов за баррель. Это, по мнению руководителя ЦПД, будет дополнительным ударом по российской экономике.

Способны ли Соединенные Штаты Америки влиять таким образом на цены, остается открытым вопросом. Разговоры об этом велись, но они пока не повлияли на решение ОПЕК. К сожалению, эта дискуссия исчезла из информационного поля,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Он добавил, что нужно дождаться ответа России. Путину установили срок до конца текущей недели – начала следующей.

Напомним, что член Республиканской партии Борис Пинкус считает, что перед Трампом стоит важное испытание – как он отреагирует в случае отказа Путина идти на 30-дневное перемирие. По словам Пинкуса, он хотел бы, чтобы Путин отказал, потому что тогда Трамп должен показать свою стратегию "мир через силу". Сейчас, по его мнению, мы "видим хаос".