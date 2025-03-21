Зеленский назвал страны, которые могут помочь в мониторинге выполнения прекращения огня
- Владимир Зеленский подчеркнул важность достижения прекращения огня и назвал страны, которые могли бы мониторить его выполнение.
- Президент Украины заявил, что обсуждение этого вопроса уже идет со странами-партнерами, и отметил, что НАТО могло бы быть наиболее эффективным форматом для этого.
Владимир Зеленский отметил важность достижения прекращения огня. Он назвал страны, которые могли бы мониторить выполнение этого условия Россией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы государства с президентом Чехии Петром Павелом в пятницу, 21 марта. К слову, глава США Дональд Трамп верит, что прекращение огня в Украине будет уже скоро.
Смотрите также Какая гарантия безопасности является лучшей для Украины: Зеленский ответил
Россия уже неоднократно нарушала подобные договоренности
Президент Зеленский рассказал, что Украина уже обсуждает вопрос мониторинга прекращения огня со странами-партнерами.
Сначала надо договориться о режиме прекращения огня. И здесь действительно важно, кто будет осуществлять мониторинг. Мы говорили с разными нашими коллегами: с Великобританией, Францией, США. С ними будем говорить о модальности этого мониторинга,
– сказал он.
По этому вопросу осуществлены первые шаги, а в дальнейшем будут встречаться команды государств-партнеров.
Зеленский отметил, что способы для мониторинга окончания войны с Россией – это сложный вопрос.
"Я поэтому всегда выступал и поддерживал самый дешевый способ мониторинга и гарантий безопасности. И, наверное, наиболее рабочий. Это НАТО. Там все разработано – как происходит, кто на это смотрит, как силы применяют в случае агрессии и тому подобное. Если такого формата у нас не будет, то все будет дороже и более усложнено", – отметил он.
Зеленский добавил, что пока этот вопрос еще открыт, ведь Россия уже неоднократно нарушала подобные договоренности.