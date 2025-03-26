Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, на переговорах в Саудовской Аравии Россия показала, чего она больше всего боится.

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Выгодны ли Украине такие договоренности

Как отметил Мусиенко, если Россия действительно прекратит стрелять по электростанциям, газораспределительных сетях, газовых месторождениях, то это, бесспорно, положительно для Украины. Наше государство получит время на восстановление этих и других объектов.

Также Россия согласилась на прекращение огня в море. Сейчас стало видно, чего в Кремле больше всего боятся.

Россия обнажила свою "больные нервы". Они боятся нас на море. Также им неприятны удары по НПЗ и другим объектам. Но все эти шаги половинчатые. Россия не согласилась на полное прекращение огня. Да и не все объекты подлежат под прекращение обстрелов,

– отметил Мусиенко.

Если Россия будет продолжать оказывать террор своими ракетами и "Шахедами", то Украина обязательно будет отвечать. Но, вероятно, это будут удары не по НПЗ, а по другим военным объектам, которые не вошли в соглашение.

Напомним, во время переговоров с США Украина показала, что готова пойти на полное прекращение огня. В России, конечно же, начинают выкручиваться, чтобы не идти на эту инициативу. А президент США Дональд Трамп уже сказал, что Путин затягивает мирные переговоры. Он даже начал в определенном смысле оправдывать российского диктатора.