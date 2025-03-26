Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, на переговорах у Саудівській Аравії Росія показала, чого вона найбільше боїться.

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Чи вигідні Україні такі домовленості

Як наголосив Мусієнко, якщо Росія дійсно припинить стріляти по електростанціях, газорозподільчих мережах, газових родовищах, то це, безперечно, позитивно для України. Наша держава отримає час на відновлення цих та інших об'єктів.

Також Росія погодилася на припинення вогню в морі. Зараз стало видно, чого в Кремлі найбільше бояться.

Росія оголила свою "болючі нерви". Вони бояться нас на морі. Також їм неприємні удари по НПЗ та інших об'єктах. Але всі ці кроки половинчасті. Росія не погодилася на повне припинення вогню. Та й не всі об'єкти підлягають під припинення обстрілів,

– зазначив Мусієнко.

Якщо Росія продовжуватиме чинити терор своїми ракетами та "Шахедами", то Україна обов'язково відповідатиме. Але, ймовірно, це будуть удари не по НПЗ, а по інших військових об'єктах, які не увійшли в угоду.

Нагадаємо, під час переговорів зі США Україна засвідчила, що готова піти на повне припинення вогню. В Росії, звісно ж, починають викручуватися, аби не йти на цю ініціативу. А президент США Дональд Трамп вже сказав, що Путін затягує мирні переговори. Він навіть почав в певному сенсі виправдовувати російського диктатора.